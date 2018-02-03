Десантники из десяти регионов РФ отправились в лыжный переход, посвященный 100-летию Красной Армии

Самый дальний маршрут (более 1300 км) достался десантникам из Новороссийска, а самые сложные холмистые участки предстоит преодолеть команде из Тулы.

В сверхдальний лыжный переход отправились сегодня десантники из десяти регионов России. Он посвящен 100-летнему юбилею Красной Армии и Рязанского училища ВДВ.

Маршрут разделен на десять участков общей протяженностью почти восемь тысяч километров. Командам нужно пройти будет только по одному участку.

Самый дальний маршрут протяженностью более 1300 километров достался десантникам из Новороссийска, а наиболее сложные холмистые участки предстоит преодолеть команде из Тулы, сообщает телеканал « Звезда » со ссылкой на командующего ВДВ генерала-полковника Андрея Сердюкова. Именно он по видеосвязи дал старт сверхдальнему переходу.

Военнослужащие лыжных команд пройдут через 158 населенных пунктов, в 69 из которых проведут военно-патриотические акции и мероприятия с показательными выступлениями разведчиков и встречами с учащимися учебных заведений. Десантники посетят места сражения под Прохоровкой, Бородинской и Куликовской битв, разъезд Дубосеково - место подвига героев-панфиловцев, деревню Чернушки в Псковской области, где героически погиб Александр Матросов, а также Мамаев курган в Волгограде.

Лыжный переход завершится 22 февраля под Рязанью. В нем участвуют 300 десантников.