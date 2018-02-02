Фото из архива Myslo.
Когда в Туле на улице Луначарского откроется велогородок?
В городской администрации ответили на этот вопрос.
В редакцию портала Myslo обратился наш читатель Juwel. Он попросил узнать, какова судьба велотрека, расположенного в Туле на улице Луначарского, 65.
– На велотрек никого не пускают. Разъясните, с какой целью его построили и почему он закрыт? — пишет пользователь.
В пресс-службе администрации Тулы рассказали, что в 2017 году в велогородке отремонтировали наружное и внутреннее теплоснабжение, завершили работы по внутренней отделке и разводке теплоснабжения.
В текущем году данный объект будет введен в эксплуатацию и передан в оперативное управление МБУ СШОР «Велосипедный спорт».
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