Тульские школьники посоревнуются в «химической битве» в МГУ

Ребята приехали на заключительный этап крупнейшего химического турнира в стране. Теперь тулякам нужна только победа!

Сегодня, 2 февраля, на химическом факультете МГУ открывается заключительный этап Межрегионального химического турнира (МХТ). На него приехали школьники более чем из 30 регионов России.

Тульскую область на турнире представляет команда «Оловянная чума» из лицея №2 города Тулы. Она заняла призовое место на региональном этапе, проходившем 19 ноября 2017 года.

Химический турнир — это командное соревнование для школьников в формате мини-конференции. Участники решают заранее известные задачи «открытого типа» (не имеющие единственно верного решения), после чего составляют презентации и защищают решения в ходе «химических боев» — доклада с оппонированием и рецензированием.

Тема турнира этого учебного года — «Химия и искусство». Участники предлагают, как с помощью химических реакций можно заменить компьютерные спецэффекты или какой может стать химия в двумерном мире. Победитель МХТ-2018 будет представлять Россию на IChTo-2018 — Международном химическом турнире.

справка Myslo

Межрегиональный химический турнир появился как логическое продолжение Московского турнира, впервые организованного в 2011 году. В этом году очные региональные этапы прошли в 39 регионах — от Калининграда до Дальнего Востока. В турнире ежегодно принимают участие более двух тысяч школьников из более чем 50 российских регионов.