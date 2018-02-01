Богородицкий дворец-музей приглашает на «Зимний бал»

3 февраля Богородицкий дворец-музей и парк приглашает всех желающих на «Зимний бал».

– Вы любите танцевать, хотите необычно провести выходные и отправиться на бал в дворянскую усадьбу XIX века? В театрализованной форме барышни и кавалеры расскажут вам о бальном этикете, модных танцах и развлечениях того времени. И конечно же, научат танцевать вальс, мазурку и польку. Также гости узнают, какие забавные случаи происходили на танцевальных вечерах позапрошлого столетия. Стилизованный костюмированный бал — активное и познавательное времяпрепровождение для всей семьи, — сообщают организаторы.

Начало мероприятия 3 февраля в 16.00. Возрастная категория: 12+. Стоимость участия: 100 руб. Телефон для справок: 8 (48761) 2-25-32.