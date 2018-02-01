новости
новости
Регистрация
Богородицкий дворец-музей приглашает на «Зимний бал»

Богородицкий дворец-музей приглашает на «Зимний бал»

Приглашаются все желающие!

3 февраля Богородицкий дворец-музей и парк приглашает всех желающих на «Зимний бал».

– Вы любите танцевать, хотите необычно провести выходные и отправиться на бал в дворянскую усадьбу XIX века? В театрализованной форме барышни и кавалеры расскажут вам о бальном этикете, модных танцах и развлечениях того времени. И конечно же, научат танцевать вальс, мазурку и польку. Также гости узнают, какие забавные случаи происходили на танцевальных вечерах позапрошлого столетия. Стилизованный костюмированный бал — активное и познавательное времяпрепровождение для всей семьи, — сообщают организаторы.

Начало мероприятия 3 февраля в 16.00. Возрастная категория: 12+. Стоимость участия: 100 руб. Телефон для справок: 8 (48761) 2-25-32.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:20 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьБогородицк
Прочее
Богородицкий дворец-музейзимний бал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Травмцентр в Киреевской ЦРБ возобновил свою работу после ремонта
Травмцентр в Киреевской ЦРБ возобновил свою работу после ремонта
Жилой комплекс «Вертикаль» своими глазами
Жилой комплекс «Вертикаль» своими глазами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.