Как тулякам распознать финансовый пузырь

Каждый из нас стремится приумножить свои сбережения. Для этого существует масса возможностей. Одна из самых популярных – вклад в микрофинансовой организации или кредитном кооперативе. Как правило, в таких учреждениях ставки выше, чем в крупных банках.

Однако следует помнить, что право привлекать денежные средства граждан «с улицы» имеют только микрофинансовые компании. Микрокредитные компании могут привлекать средства только своих учредителей, а кредитные потребительские кооперативы – только своих членов. Существует железное правило: чем более доходным кажется финансовое предложение – тем оно рискованнее.

В 2016 году было выявлено 180 финансовых пирамид, а нанесенный ущерб составил 1,5 млрд рублей.

Под вывеской, на первый взгляд, законной компании может скрываться финансовая пирамида. Представители организации уверяют, что рисков нет, просят приводить новых клиентов, завлекая все более красивыми обещаниями.

Компания заявляет, что инвестирует ваши деньги в высокодоходные предприятия, при этом подтверждающих документов предоставить не может. Вас должно насторожить, что фирма зарегистрирована на днях, у нее минимальный уставной капитал и единственный учредитель.

«Прежде чем нести свои деньги в организацию, убедитесь, что она легальная. Сверьтесь с разделами на сайте Банка России – «Справочник по кредитным организациям» и «Справочник участников финансового рынка», – советует управляющий тульским отделением Банка России Дмитрий Новиков.

Вы выбрали компанию для инвестирования? Соберите всю возможную информацию о ней, наведите справки о репутации, проверьте, как долго она существует, ознакомьтесь с публикациями в прессе и отзывами на форумах. Внимательно изучите документы организации, не поддавайтесь на провокации, если вас торопят скорее подписать договор и внести деньги. При необходимости проконсультируйтесь с юристом.