Для малых городов Тульской области разработают логотипы

С 1 по 28 февраля в Тульской области пройдет открытый конкурс по созданию туристических логотипов 14 районных центров.

С 1 по 28 февраля в Тульской области пройдет открытый конкурс по созданию туристических логотипов 14 районных центров. Конкурс проводится в рамках проекта «Бренды малых городов Тульской области». Сам проект является очередным этапом реализации долгосрочной работы по расширению туристических и инвестиционных возможностей территорий региона.



В январе 2018 года в Суворове, Белеве, Арсеньево, Архангельском (Каменский район), Веневе, Волово, Дубне, Заокском, Куркино, Одоеве, Плавске, Теплом, Черни и Ясногорске состоялись стратегические сессии.

Участие в конкурсе могут принять все желающие, основное требование: соответствие проекта техническому заданию. Познакомиться с условиями конкурса, а также результатами стратегических сессий можно на сайте logo.tularegion.ru.



Логотип, который станет визитной карточкой территории, определят сами жители в результате голосования.