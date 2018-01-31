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Жители деревни в Белёвском районе больше полугода живут без воды

Жители деревни в Белёвском районе больше полугода живут без воды

В мае 2017 года в результате пожара было повреждено пусконаладочное оборудование водонапорной башни.

Прокуратура Белёвского района Тульской области провела проверку по обращению жителей деревни Зеново об отсутствии водоснабжения. Установлено, что в мае 2017 года в результате пожара было повреждено пусконаладочное оборудование водонапорной башни в указанной деревне.

В добровольном порядке органы местного самоуправления не приняли меры по восстановлению надлежащего водоснабжения жителей деревни.

В связи с этим в целях восстановления прав жителей деревни прокурор Белёвского района направил в суд исковое заявление с требованием о проведении ремонтных работ на водонапорной башне в срок до 1 апреля 2018 года.

Решением суда исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 14:47 +1
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