Жители деревни в Белёвском районе больше полугода живут без воды

В мае 2017 года в результате пожара было повреждено пусконаладочное оборудование водонапорной башни.

Прокуратура Белёвского района Тульской области провела проверку по обращению жителей деревни Зеново об отсутствии водоснабжения. Установлено, что в мае 2017 года в результате пожара было повреждено пусконаладочное оборудование водонапорной башни в указанной деревне.

В добровольном порядке органы местного самоуправления не приняли меры по восстановлению надлежащего водоснабжения жителей деревни.

В связи с этим в целях восстановления прав жителей деревни прокурор Белёвского района направил в суд исковое заявление с требованием о проведении ремонтных работ на водонапорной башне в срок до 1 апреля 2018 года.

Решением суда исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.