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Команда КВН «Сборная Тульской области» распалась
Фото: vk.com/sbtula.

Команда КВН «Сборная Тульской области» распалась

Это связано с неудачными выступлениями ребят на Первом канале.

Команда КВН «Сборная Тульской области» заканчивает свою творческую деятельность. Сообщение об этом появилось в официальной группе команды ВКонтакте.

- Это решение далось нам тяжело, ведь вместе с командой завершается очередной этап в жизни каждого из участников. Стиль, который сначала приносил победы, оказался нерабочим для дальнейшего движения и закрепления команды на Первом канале. Творческие поиски не заканчивались успехом, — пишут ребята.

Команда отметила, что расставаться с КВН не собираются.

- Мы обязательно вернемся в рамках другого проекта, над которым уже работаем. В Туле открывается региональная «Оружейная» лига КВН, в которой Денис, Женя и Катя будут редакторами, а Кирилл — ведущим, — заявила команда.

Ребята поблагодарили за поддержку всех, кто был с ними рядом.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:28 +4
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