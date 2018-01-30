Четвёртый фигурант дела банка «Первый экспресс» из больницы отправлен в камеру

Во время одного из заседаний Сергею Федичеву стало плохо, он был госпитализирован.

Как стало известно MySlo, четвёртый фигурант громкого уголовного дела вокруг руководителей тульского банка «Первый экспресс» заключён под стражу, где находятся остальные обвиняемые.

Во время предыдущего заседания суд за неоднократные нарушения со стороны фигурантов изменил им меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

В этот день Сергею Федичеву стало плохо, он был госпитализирован с подозрением на гипертонический криз. Сейчас его состояние улучшилось – решение суда вступило в силу, он заключён под стражу.