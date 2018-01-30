Фото: пресс-служба администрации Тулы
На лыжной базе в Пролетарском районе Тулы состоится субботник
Генеральная уборка запланирована на 3 февраля. Полностью территорию приведут в порядок летом.
Территория лыжной базы «Спартак» в Пролетарском территориальном округе, которая не эксплуатировалась около 15 лет, давно нуждается в генеральной уборке.
В рамках выездного совещания глава тульской администрации Евгений Авилов поручил управлению по физической культуре и спорту совместно с районной администрацией провести на базе субботник. Там проходит первоначальная расчистка, удаление поросли и аварийных деревьев, вывоз мусора, а основная уборка запланирована на 3 февраля.
Протяженность лыжной трассы по прилегающему лесу – около 10 километров. Окончательно базу должны привести в порядок ближайшим летом.
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