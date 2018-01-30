На лыжной базе в Пролетарском районе Тулы состоится субботник

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Генеральная уборка запланирована на 3 февраля. Полностью территорию приведут в порядок летом.

Территория лыжной базы «Спартак» в Пролетарском территориальном округе, которая не эксплуатировалась около 15 лет, давно нуждается в генеральной уборке.

В рамках выездного совещания глава тульской администрации Евгений Авилов поручил управлению по физической культуре и спорту совместно с районной администрацией провести на базе субботник. Там проходит первоначальная расчистка, удаление поросли и аварийных деревьев, вывоз мусора, а основная уборка запланирована на 3 февраля.

Протяженность лыжной трассы по прилегающему лесу – около 10 километров. Окончательно базу должны привести в порядок ближайшим летом.