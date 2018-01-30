В Заокском мигранта осудили за использование поддельных водительских прав

В Заокском районе вынесен приговор в отношении 63-летнего гражданина Таджикистана, который признан виновным в умышленном использовании заведомо подложного документа. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выяснилось, что фигурант в неустановленном месте купил фальшивые водительские права на свое имя, которые, согласно заключению эксперта, не соответствует установленным требованиям. Подделка была просто отпечатана на принтере.

В сентябре прошлого года осужденный, двигаясь по трассе «Крым» на автомобиле Daewoo Nexia, был остановлен инспектором ДПС для проверки документов и предъявил полицейскому подложный документ.

В ходе проверки было установлено, что водительское удостоверение задержанному никогда не выдавалось, а подделка была изъята. Суд назначил мужчине штраф в размере 20 тысяч рублей.