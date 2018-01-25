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Туляк фиктивно прописал в своей квартире 79 мигрантов

Туляк фиктивно прописал в своей квартире 79 мигрантов

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Прокурор Центрального района Тулы утвердил обвинительный акт в отношении 31 летнего мужчины. Он обвиняется в ст. 322.3 УК РФ – в совершении фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

В ходе дознания установлено, что с 5 августа по 20 ноября 2017 года мужчина из корыстной заинтересованности незаконно выступил принимающей стороной для 57 граждан Узбекистана и 22 граждан Таджикистана. При этом туляк не собирался предоставлять им жилье.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №78 Центрального судебного района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 12:50 +4
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