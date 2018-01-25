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В Щёкино молодого человека осудили за поломку дорожных знаков

В Щёкино молодого человека осудили за поломку дорожных знаков

Парень приговорён к шести месяцам ограничения свободы.

В Щекинском районе мировым судьей вынесен обвинительный приговор по делу о совершении вандализма. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно материалам дела, 20-летний житель райцентра и его 17-летняя подруга в октябре прошлого года умышленно сломали находившуюся рядом с домом № 1 по улице пл. Ленина металлическую опору с дорожными знаками «Остановка запрещена» и «Время действия».

Администрация Щекинского района понесла ущерб на сумму 2586 рублей, который был полностью возмещен. С учетом полного признания вины, раскаяния, добровольного возмещения вреда и состояния здоровья виновного, молодой человек приговорён к ограничению свободы сроком на 6 месяцев. В отношении девушки уголовное преследование было прекращено.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:48 +6
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