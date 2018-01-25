Тульские десантники готовятся к сверхдальнему лыжному переходу
Военнослужащим предстоит пройти около 7500 километров. Переход посвящен столетию РВВДКУ имени В. Ф. Маргелова.
Сверхдальний лыжный переход российских десантников, приуроченный к столетнему юбилею Рязанского высшего военно-воздушного командного училища имени «отца ВДВ» Василия Маргелова, стартует 3 февраля.
Переход начнётся одновременно в десяти городах России. В зимнем марш-броске примут участие десантники из Новороссийска, Пскова, Костромы, Тулы, Смоленска, Ульяновска, Камышина, Белгорода, Кубинки и Рязани.
Им предстоит пройти маршрут длиной более 7500 километров. Переход разделён на десять частей с остановками в различных населенных пунктах. Эти отрезки десантники будут преодолевать комбинированным способом. В каждом из городов лыжники примут участие в массовых мероприятиях.