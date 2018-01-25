новости
новости
Регистрация
Тульские десантники готовятся к сверхдальнему лыжному переходу
Фото: vk.com/mil

Тульские десантники готовятся к сверхдальнему лыжному переходу

Военнослужащим предстоит пройти около 7500 километров. Переход посвящен столетию РВВДКУ имени В. Ф. Маргелова.

Сверхдальний лыжный переход российских десантников, приуроченный к столетнему юбилею Рязанского высшего военно-воздушного командного училища имени «отца ВДВ» Василия Маргелова, стартует 3 февраля.

Переход начнётся одновременно в десяти городах России. В зимнем марш-броске примут участие десантники из Новороссийска, Пскова, Костромы, Тулы, Смоленска, Ульяновска, Камышина, Белгорода, Кубинки и Рязани.

Им предстоит пройти маршрут длиной более 7500 километров. Переход разделён на десять частей с остановками в различных населенных пунктах. Эти отрезки десантники будут преодолевать комбинированным способом. В каждом из городов лыжники примут участие в массовых мероприятиях. 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:13 +7
Другие статьи по темам
Событие
лыжный переходмарш-бросокВДВдесантникитульские десантники
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Щёкино молодого человека осудили за поломку дорожных знаков
В Щёкино молодого человека осудили за поломку дорожных знаков
В тульских школах проверяют охрану и не пускают родителей в здания
В тульских школах проверяют охрану и не пускают родителей в здания
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.