Тульские десантники готовятся к сверхдальнему лыжному переходу

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Сверхдальний лыжный переход российских десантников, приуроченный к столетнему юбилею Рязанского высшего военно-воздушного командного училища имени «отца ВДВ» Василия Маргелова, стартует 3 февраля.

Переход начнётся одновременно в десяти городах России. В зимнем марш-броске примут участие десантники из Новороссийска, Пскова, Костромы, Тулы, Смоленска, Ульяновска, Камышина, Белгорода, Кубинки и Рязани.

Им предстоит пройти маршрут длиной более 7500 километров. Переход разделён на десять частей с остановками в различных населенных пунктах. Эти отрезки десантники будут преодолевать комбинированным способом. В каждом из городов лыжники примут участие в массовых мероприятиях.