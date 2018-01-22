В Туле сотрудники ГИБДД проверили безопасность маленьких пассажиров

Фото Дмитрия Дзюбина.

В субботу 20 января сотрудники ГИБДД на парковке одного из торговых центров Тулы провели рейд «Пристегнись сам — пристегни ребенка!». Инспекторы Госавтоинспекции проверяли, как водители перевозят маленьких пассажиров.

За два часа сотрудники ГИБДД проверили более 80 автомобилей, в салоне которых находились дети. В семи случаях водители перевозили маленьких пассажиров без использования специальных удерживающих устройств. По всем выявленным фактам составлены протоколы об административном правонарушении.

В целом сотрудники тульской Госавтоиспекции отмечают, что за последнее время подобных нарушений становится всё меньше.

Мы спросили автомобилистов, как они обеспечивают безопасность своих маленьких пассажиров.

Ольга Сосунова – Моей дочке Алёне сейчас уже почти три года. В себе как в водителе я уверена, но вот в остальных, мягко скажем, не очень. А тем более сейчас зима, дороги заметены, на улице скользко. Я езжу очень аккуратно. Но на дороге всё что угодно может быть, а с автокреслом я спокойна — мой ребенок защищен.

Петр Журило – У нас в семье двое детей, и каждый раз, когда мы куда-то едем, дети всегда в кресле. На дорогах всякое бывает, особенно в такую погоду. Очень бы хотелось, чтобы все участники дорожного движения больше думали о безопасности и, в первую очередь, о безопасности своих детей.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно требованиям ПДД использование ремней безопасности обязательно для водителя и всех пассажиров, в том числе находящихся на заднем сиденье. Использование ремней безопасности необходимо при каждой, даже самой непродолжительной поездке, чтобы сохранить жизнь и здоровье.

Управление ГИБДД по Тульской области напоминает взрослым участникам дорожного движения, что перевозка маленьких пассажиров (от рождения до 7-летнего возраста) осуществляется с использованием сертифицированные детских удерживающих устройств.

В возрасте от 7 до 11 лет (включительно) разрешается пристегивать детей штатным ремнем безопасности на задних пассажирских сиденьях, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием ДУУ.

Автокресло позволяет не только минимизировать тяжесть последствий в результате аварии, но и спасает жизнь! Госавтоинспекция убедительно просит не пренебрегать жизнью и здоровьем своих детей.

В сложных погодных условиях водителям необходимо соблюдать дистанцию и неукоснительно следовать правилам дорожного движения.