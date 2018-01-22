новости
новости
Регистрация
В Туле сотрудники ГИБДД проверили безопасность маленьких пассажиров
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле сотрудники ГИБДД проверили безопасность маленьких пассажиров

Очередной рейд прошел 20 января на парковке одного из тульских торговых центров.

В субботу 20 января сотрудники ГИБДД на парковке одного из торговых центров Тулы провели рейд «Пристегнись сам — пристегни ребенка!». Инспекторы Госавтоинспекции проверяли, как водители перевозят маленьких пассажиров.

За два часа сотрудники ГИБДД проверили более 80 автомобилей, в салоне которых находились дети. В семи случаях водители перевозили маленьких пассажиров без использования специальных удерживающих устройств. По всем выявленным фактам составлены протоколы об административном правонарушении.

В целом сотрудники тульской Госавтоиспекции отмечают, что за последнее время подобных нарушений становится всё меньше.

Мы спросили автомобилистов, как они обеспечивают безопасность своих маленьких пассажиров.

Ольга Сосунова

– Моей дочке Алёне сейчас уже почти три года. В себе как в водителе я уверена, но вот в остальных, мягко скажем, не очень. А тем более сейчас зима, дороги заметены, на улице скользко. Я езжу очень аккуратно. Но на дороге всё что угодно может быть, а с автокреслом я спокойна — мой ребенок защищен.

Петр Журило

– У нас в семье двое детей, и каждый раз, когда мы куда-то едем, дети всегда в кресле. На дорогах всякое бывает, особенно в такую погоду. Очень бы хотелось, чтобы все участники дорожного движения больше думали о безопасности и, в первую очередь, о безопасности своих детей.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно требованиям ПДД использование ремней безопасности обязательно для водителя и всех пассажиров, в том числе находящихся на заднем сиденье. Использование ремней безопасности необходимо при каждой, даже самой непродолжительной поездке, чтобы сохранить жизнь и здоровье.

Управление ГИБДД по Тульской области напоминает взрослым участникам дорожного движения, что перевозка маленьких пассажиров (от рождения до 7-летнего возраста) осуществляется с использованием сертифицированные детских удерживающих устройств.

В возрасте от 7 до 11 лет (включительно) разрешается пристегивать детей штатным ремнем безопасности на задних пассажирских сиденьях, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием ДУУ.

Автокресло позволяет не только минимизировать тяжесть последствий в результате аварии, но и спасает жизнь! Госавтоинспекция убедительно просит не пренебрегать жизнью и здоровьем своих детей.

В сложных погодных условиях водителям необходимо соблюдать дистанцию и неукоснительно следовать правилам дорожного движения.

Галерея
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 1
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 2
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 3
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 4
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 5
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 6
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 7
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 8
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 9
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 10
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 11
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 12
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 13
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 14
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 15
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 16
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 17
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 18
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 19
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 20
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 21
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 22
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 23
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 24
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 25
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 26
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 27
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 28
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 29
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 30
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 31
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 32
В Туле прошёл очередной рейд ГИБДД «Пристегнись сам - пристегни ребёнка!», Фото: 33
показать все фотографии
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 09:26 0
Другие статьи по темам
Событие
Рейд ГИБДДдетикреслаторговый центр
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Погода в Туле 22 января: мороз и гололедица
Погода в Туле 22 января: мороз и гололедица
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.