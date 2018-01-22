Экс-вратарь «Арсенала» пропустил два гола в дебютном матче за «Брюгге»

Фото ФК «Брюгге».

Бывший вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов дебютировал в бельгийском чемпионате в матче «Антверпен» — «Брюгге». Однако дебют вышел не очень удачным. Два удара в створ ворот Габулова завершились двумя голами. Отыграться «Брюгге» сумел лишь в добавленное время. В итоге ничья — 2:2.

Советник президента «Арсенала» Алан Агузаров прокомментировал дебют Владимира Габулова:

– Я смотрел игру полностью. Так сложилось, что Володя пропустил дважды, но вины его нет ни в первом, ни во втором голе. Оба раза расстреливали с близкого расстояния, в первом случае еще и рикошет, а во втором уходящая навесная передача, приводит слова

— То есть статистика ударов по его воротам ни о чем не говорит?

– Нет! В данном случае это нелепо! Повторюсь, выручить в обеих ситуациях команду было очень сложно. Все мы хорошо знаем Габулова, это надежный вратарь, из года в год показывающий стабильную игру. В «Арсенале» он выручал команду, наверное, чуть ли не в каждом матче, часто тащил даже мертвые мячи. Уверен, карьера Габулова в «Брюгге» будет успешной, — приводит слова Агузарова «Спорт-Экспресс».