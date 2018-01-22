Где в Туле не будет электричества 23 января
Плановые отключения пройдут во вторник с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» проведут работы по следующим адресам:
- ул. Ленина, 1-11,
- ул. Мосина, 9-17 (нечётн.),
- пер. 1-й Красный,
- пер. 2-й Красный, 3, 5, 7,
- ул. Токарева, 1-30,
- ул. Парижской Коммуны, 4-62 (чётн.), 1-61 (нечётн.),
- ул. Грибоедова, 31-62,
- ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Писемского, 14,
- ул. Красина, 55, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
- ул. Нормандии-Неман, 2-19,
- ул. Галкина, 237, 262-а,
- ул. Ушинского, 14-а, 14-б, 14-50 (чётн.),
- с. Глухие Поляны, 18-б,
- ул. Металлургов, 45 к. 6,
- ул. Приупская,12-г,
- ул. Вересаева, 24, 26, 26-а, 116 к. 1, к. 2, к. 3,
- ул. Первомайская, 17-31 (нечётн.), 15 к. 1, к. 2, к. 3,
- Мясново: ул. Чмутова, 170-а-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208,
- 11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.),
- ул. Тихмянова, 1-п,
- 12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18-а,
- 10-й пр-д, 1-2,
- ул. Скуратовская, 18-78 (чётн.), 39-87 (нечётн.),
- п. Ново-Скуратово, 88-99-а, 105-113, 59, 60, 105-б,
- п. Косая Гора: ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.),
- Орловское ш., 45-59 (нечётн.),
- ул. Калинина, 15-27 (нечётн.), 16-26 (чётн.),
- 1-й пр-д Расковой, 1-15-а (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Фучика, 45, 47,
- ул. Яблочкова, 1-11 (нечётн.), 1-в, 1-к.
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