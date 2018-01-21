В Тульской области расширят производство пряников

Это позволит создать более 100 новых рабочих мест.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и председатель совета директоров ООО «Объединённые кондитеры» Сергей Носенко подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проекта по введению новой производственной линии на площадке ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная поляна» с объемом инвестиций 628,5 млн рублей.

- Сегодняшнее соглашение – весомый вклад в поддержку наших традиционных брендов и отечественных производителей. Для меня как главы региона также важно, что это позволит создать более 100 новых рабочих мест и обеспечит дополнительные отчисления в областной бюджет, - отметил Алексей Дюмин.

Новую линию планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году.

Сергей Носенко поблагодарил губернатора за продуктивное сотрудничество. В планах компании и дальнейшее расширение производства в Тульской области.