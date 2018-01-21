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Из горящего дома в Болохово пожарные спасли 12 человек
Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

Из горящего дома в Болохово пожарные спасли 12 человек

Среди спасенных – 8 детей.

20 января в 23.32 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного в Болохово на улице Соловцова.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, первый пожарный расчет прибыл на место происшествия уже через минуту.

Открытое горение ликвидировано в 23.55. Пострадавших нет.

Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам спасено 12 человек, в том числе 8 детей.

В результате происшествия выгорела комната размером 2×3 м.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 20 человек и 7 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:02 +4
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