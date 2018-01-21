Фото ГУ МЧС России по Тульской области.
Из горящего дома в Болохово пожарные спасли 12 человек
Среди спасенных – 8 детей.
20 января в 23.32 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного в Болохово на улице Соловцова.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, первый пожарный расчет прибыл на место происшествия уже через минуту.
Открытое горение ликвидировано в 23.55. Пострадавших нет.
Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам спасено 12 человек, в том числе 8 детей.
В результате происшествия выгорела комната размером 2×3 м.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 20 человек и 7 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
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