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В Щекино цыган под видом газовщика украл деньги у пенсионера

В Щекино цыган под видом газовщика украл деньги у пенсионера

Злоумышленник пришёл в частый дом пожилого мужчины, проживающего в деревне, под предлогом проверки газового оборудования.

По предварительным данным, злоумышленник пришёл в частый дом пожилого мужчины, проживающего в деревне в Щёкинском районе, под предлогом проверки газового оборудования.
 
Находясь в чужом жилище, он разговорами отвлёк 85-летнего пенсионера. Тот в ходе беседы оставил без присмотра деньги. Этим и воспользовался похититель и забрал 8 тысяч рублей, после чего ушел из дома.
 
Осознав, что стал жертвой мошенника, потерпевший обратился в полицию, описав обстоятельства произошедшего. Незамедлительно на поиски похитителя были ориентированы сотрудники отдела МВД России по Щёкинскому району.
 
В ходе проведённых оперативных мероприятий удалось выяснить местонахождение мужчины, возможно, причастного к краже. У 38-летнего неработающего ранее судимого цыгана обнаружены деньги и были изъяты.
 
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража». 
 
Стражи порядка напоминают:
важно проверять документы у лиц, которые представляются работниками различных служб и организаций и пытаются войти в жилище для той или иной проверки.
Подобные действия визитёров могут совершаться с умыслом на совершение противоправного деяния.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:44 +4
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кражагазовая служба

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