В Щекино цыган под видом газовщика украл деньги у пенсионера

Злоумышленник пришёл в частый дом пожилого мужчины, проживающего в деревне, под предлогом проверки газового оборудования.

По предварительным данным, злоумышленник пришёл в частый дом пожилого мужчины, проживающего в деревне в Щёкинском районе, под предлогом проверки газового оборудования.

Находясь в чужом жилище, он разговорами отвлёк 85-летнего пенсионера. Тот в ходе беседы оставил без присмотра деньги. Этим и воспользовался похититель и забрал 8 тысяч рублей, после чего ушел из дома.

Осознав, что стал жертвой мошенника, потерпевший обратился в полицию, описав обстоятельства произошедшего. Незамедлительно на поиски похитителя были ориентированы сотрудники отдела МВД России по Щёкинскому району.

В ходе проведённых оперативных мероприятий удалось выяснить местонахождение мужчины, возможно, причастного к краже. У 38-летнего неработающего ранее судимого цыгана обнаружены деньги и были изъяты.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».

Стражи порядка напоминают:

важно проверять документы у лиц, которые представляются работниками различных служб и организаций и пытаются войти в жилище для той или иной проверки.

Подобные действия визитёров могут совершаться с умыслом на совершение противоправного деяния.