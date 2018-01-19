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В Алексине на встречке столкнулись два автомобиля
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Алексине на встречке столкнулись два автомобиля

В аварии пострадала 51-летняя женщина.

18 января в 16.00 в Алексине возле дома №7 по улице Городская Дорога 50-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson, предположительно, не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в KIA Ceed.

В аварии пострадала 51-летняя пассажирка «Хёндэ». С различными травмами ее госпитализировали. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:34 +2
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