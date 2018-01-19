Фото УГИБДД по Тульской области.
В Алексине на встречке столкнулись два автомобиля
В аварии пострадала 51-летняя женщина.
18 января в 16.00 в Алексине возле дома №7 по улице Городская Дорога 50-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson, предположительно, не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в KIA Ceed.
В аварии пострадала 51-летняя пассажирка «Хёндэ». С различными травмами ее госпитализировали. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
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