Главе администрации Тулы внесли представление за свалку возле дачного кооператива

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об отходах производства и потребления.

Сотрудники прокуратуры и специалист министерства природных ресурсов и экологии проверили обращение жителя о свалке твердых коммунальных отходов в СНТ «Рассвет-2».

Установлено, что на земельном участке в районе Веневского шоссе в 50 м от строений СНТ расположена несанкционированная свалка размером 9х30 м, что является нарушением требований ст. 13 Федерального закона «Об отходах производства потребления», ч. 1 ст. 22 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и п. 24 ч. 1 ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

По результатам проверки главе администрации Тулы внесено представление об устранении нарушений законодательства об отходах производства и потребления.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.

В пресс-службе администрации города прокомментировали эту ситуацию:

- В настоящий момент ведутся работы по расчистке данной территории и ликвидации свалки.