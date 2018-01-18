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Главе администрации Тулы внесли представление за свалку возле дачного кооператива

Главе администрации Тулы внесли представление за свалку возле дачного кооператива

Проверку проводила Тульская природоохранная прокуратура по обращению жителя.

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об отходах производства и потребления.

Сотрудники прокуратуры и специалист министерства природных ресурсов и экологии проверили обращение жителя о свалке твердых коммунальных отходов в СНТ «Рассвет-2».

Установлено, что на земельном участке в районе Веневского шоссе в 50 м от строений СНТ расположена несанкционированная свалка размером 9х30 м, что является нарушением требований ст. 13 Федерального закона «Об отходах производства потребления», ч. 1 ст. 22 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и п. 24 ч. 1 ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

По результатам проверки главе администрации Тулы внесено представление об устранении нарушений законодательства об отходах производства и потребления.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.

В пресс-службе администрации города прокомментировали эту ситуацию:

- В настоящий момент ведутся работы по расчистке данной территории и ликвидации свалки.

сегодня, в 11:26 +3
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