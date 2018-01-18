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Какие улицы Тулы останутся без электричества 19 января

Какие улицы Тулы останутся без электричества 19 января

Плановые отключения пройдут в пятницу с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» проведут работы по следующим адресам:

  • ул. Шевченко, 84,
  • ул. Станиславского, 95-113 (нечётн.), 94-118 (чётн.),
  • ул. 2-я Гостеевская, 1-14,
  • ул. 3-я Гостеевская, 7,
  • ул. Ак. Павлова, 136, 144, 141-163 (нечётн.),
  • ул. Водоохранная, 54, 55, 56,
  • п. Михалково: пер. Калужский, 2-24 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
  • ул. Яснополянская, 1, 2, 2-а,
  • ул. Калужская, 1-15,
  • ул. Н. Островского, 25-37 (нечётн.),
  • Мясново: ул. Кабакова, 56-78 (чётн.), 53-а, 59, 63,
  • ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6,
  • 9-й пр-д, 8-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.),
  • ул. Воздухофлотская, 20, 48-54,
  • 10-й пр-д, 39,
  • 11-й пр-д, 10-39,
  • 12-й пр-д, 9-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • ул. Чмутова, 5-37 (нечётн.), 58-80 (чётн.),
  • ул. В. Краснослободская, 2,
  • Мясново: 1-й пр-д, 7-29 (нечётн.), 2-а-18-а (чётн.),
  • 2-й пр-д, 10-а-32 (чётн.), 5-23 (нечётн.),
  • ул. Кабакова, 22-32-б (чётн.), 23, 29,
  • 3-й пр-д, 1-а-е, 1-9 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-в, 2-16-а (чётн.),
  • ул. Курковая, 30-70 (чётн.),
  • ул. М. Горького, 210,
  • ул. Арсенальная, 185-193 (нечётн.), 14-136 (чётн.),
  • ул. Дульная, 31-в, 29,
  • п. Михалково: ул. Колхозная, 4-а, 14-б,
  • ул. Казанская, 2,
  • 2-й Лихвинский пр-д,  21-33 (нечётн.), 22-а,
  • 3-й Лихвинский пр-д, 17-41-а (нечётн.), 22-42 (чётн.),
  • 4-й Лихвинский пр-д, 2-7,
  • 5-й Лихвинский пр-д, 2,
  • ул. Сафонова, 15-23 (нечётн.) 22,24,
  • п. Косая Гора: ул. Прогресса, 2-36 (чётн.), 1-33 (нечётн.),
  • пер. Стадионный, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.).
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:44 +3
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