В Туле на высоковольтной линии произошла серьезная авария
Без света осталась значительная часть города. К счастью, аварию удалось оперативно устранить.
Сегодня, 16 января, на высоковольтной линии подстанции «Тула» произошла серьезная авария. Из-за этого значительная часть города осталась без электричества. Под отключение попали более 340 домов и около 2800 человек — жители поселков Скуратово, Менделеевский, Рудаково, а также проспекта Ленина.
В пресс-службе администрации Тулы рассказали, что подстанция принадлежит Приокским магистральным электрическим сетям. К счастью, аварию удалось оперативно устранить.
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