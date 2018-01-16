В Туле на высоковольтной линии произошла серьезная авария

Сегодня, 16 января, на высоковольтной линии подстанции «Тула» произошла серьезная авария. Из-за этого значительная часть города осталась без электричества. Под отключение попали более 340 домов и около 2800 человек — жители поселков Скуратово, Менделеевский, Рудаково, а также проспекта Ленина.

В пресс-службе администрации Тулы рассказали, что подстанция принадлежит Приокским магистральным электрическим сетям. К счастью, аварию удалось оперативно устранить.