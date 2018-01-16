Фото msdu.ru
Роспотребнадзор нашел нарушения на МКП «Тулагорсвет»
В отношении ответственных лиц возбуждено семь административных дел.
Специалисты Роспотребнадзора по Тульской области провели плановую проверку на МКП МО город Тула «Тулагорсвет». В ходе проверки эксперты выявили ряд нарушений:
- на предприятии не соблюдались санитарные нормы и правила в части содержания и эксплуатации санитарно-бытовых помещений;
- несоблюдение требований к обращению с отходами производства и потребления;
- невыполнение в полном объеме производственного лабораторного контроля за условиями труда работников;
- отсутствие контроля за периодичностью проведения медицинских осмотров работающих;
- курение табака на рабочих местах и др.
За выявленные нарушения санитарного законодательства в отношении ответственных лиц возбуждено семь дел об административных правонарушениях. Администрации предприятия выдано предписание.
Другие статьи по темам
Место