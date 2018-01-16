Роспотребнадзор нашел нарушения на МКП «Тулагорсвет»

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В отношении ответственных лиц возбуждено семь административных дел.

Специалисты Роспотребнадзора по Тульской области провели плановую проверку на МКП МО город Тула «Тулагорсвет». В ходе проверки эксперты выявили ряд нарушений:

на предприятии не соблюдались санитарные нормы и правила в части содержания и эксплуатации санитарно-бытовых помещений;

несоблюдение требований к обращению с отходами производства и потребления;

невыполнение в полном объеме производственного лабораторного контроля за условиями труда работников;

отсутствие контроля за периодичностью проведения медицинских осмотров работающих;

курение табака на рабочих местах и др.

За выявленные нарушения санитарного законодательства в отношении ответственных лиц возбуждено семь дел об административных правонарушениях. Администрации предприятия выдано предписание.