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Миодраг Божович: «Хотел бы видеть Дзюбу в своей команде»

Миодраг Божович: «Хотел бы видеть Дзюбу в своей команде»

Тренер «Арсенала» считает, что в тульской команде футболист показал бы свои лучшие качества.

Главный тренер «Арсенала» в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, что готов реанимировать карьеру футболиста Артёма Дзюбы.

— Вы один из тех тренеров, у которых Дзюба заиграл. В чем секрет? (речь идет о «Ростове», — прим. авт.).

- Не знаю. Но вообще-то до меня он здорово проявил себя в Томске у Валерия Непомнящего. Так что я точно не первооткрыватель. Артём раскрылся в «Томи».

— Самое сложное в работе с этим футболистом?

- У меня вообще никаких сложностей с ним не возникало. Он веселый парень, но и очень хороший нападающий. Нам было комфортно работать. Место хватало и юмору, и работе. Не знаю, почему он сейчас не играет в «Зените». В чем проблема?

— Артем не полетел на сбор с основой «Зенита». Есть версия, что Манчини на него не рассчитывает, потому и приобрел Заболотного. Вы бы хотели видеть Дзюбу в «Арсенале»?

- А почему нет?

— Сейчас он не в лучшей форме…

- У каждого игрока бывают спады. Но тут нужен индивидуальный подход. Считаю, у нас Дзюба показал бы свои лучшие качества, здорово бы себя проявил.

— Вы просили руководство клуба приобрести Дзюбу?

- Нет. Такого разговора не было. Потому что трудно приглашать игрока «Зенита» в Тулу…

— Но ведь есть вариант аренды, при котором большую часть зарплаты будет платить питерский клуб.

- Разговоров не было. Но я бы хотел видеть Дзюбу в своей команде сейчас. Это 100 процентов.

— Готовы реанимировать его карьеру?

- Да, готов ему помочь, вывести его на прежний уровень.

— А как же быть тогда с Джорджевичем?

- Мы же можем играть и в два нападающих. Но если говорить об усилении, нам, прежде всего, нужен опорный полузащитник.

Полную версию интервью читайте тут.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:42 +3
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