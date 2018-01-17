Миодраг Божович: «Хотел бы видеть Дзюбу в своей команде»
Тренер «Арсенала» считает, что в тульской команде футболист показал бы свои лучшие качества.
Главный тренер «Арсенала» в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, что готов реанимировать карьеру футболиста Артёма Дзюбы.
— Вы один из тех тренеров, у которых Дзюба заиграл. В чем секрет? (речь идет о «Ростове», — прим. авт.).
- Не знаю. Но вообще-то до меня он здорово проявил себя в Томске у Валерия Непомнящего. Так что я точно не первооткрыватель. Артём раскрылся в «Томи».
— Самое сложное в работе с этим футболистом?
- У меня вообще никаких сложностей с ним не возникало. Он веселый парень, но и очень хороший нападающий. Нам было комфортно работать. Место хватало и юмору, и работе. Не знаю, почему он сейчас не играет в «Зените». В чем проблема?
— Артем не полетел на сбор с основой «Зенита». Есть версия, что Манчини на него не рассчитывает, потому и приобрел Заболотного. Вы бы хотели видеть Дзюбу в «Арсенале»?
- А почему нет?
— Сейчас он не в лучшей форме…
- У каждого игрока бывают спады. Но тут нужен индивидуальный подход. Считаю, у нас Дзюба показал бы свои лучшие качества, здорово бы себя проявил.
— Вы просили руководство клуба приобрести Дзюбу?
- Нет. Такого разговора не было. Потому что трудно приглашать игрока «Зенита» в Тулу…
— Но ведь есть вариант аренды, при котором большую часть зарплаты будет платить питерский клуб.
- Разговоров не было. Но я бы хотел видеть Дзюбу в своей команде сейчас. Это 100 процентов.
— Готовы реанимировать его карьеру?
- Да, готов ему помочь, вывести его на прежний уровень.
— А как же быть тогда с Джорджевичем?
- Мы же можем играть и в два нападающих. Но если говорить об усилении, нам, прежде всего, нужен опорный полузащитник.
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