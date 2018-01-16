Погода в Туле 17 января: осадки, гололедица и сильный ветер

Синоптики обещают облачность с прояснениями и до восьми градусов ниже нуля.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, довольно сильный – до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -13 до -8, днём – до восьми градусов мороза. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.