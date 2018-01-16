Тульские рукопашники вернулись с триумфом с соревнований

Все девять наших спортсменов стали призерами Кубка.

13 января в Курске прошли межрегиональные соревнования — открытый ковер по рукопашному бою «Кубок Деда Мороза» среди мальчиков 8−9 и 10−11 лет.

В соревнованиях приняли участие 174 спортсмена из Курской, Орловской, Белгородской, Московской, Воронежской, Тульской областей.

Наш регион представляли девять юных спортсменов из спортшколы «Металлург» и «Триумф», а также курсант Суворовского улилища Геннадий Седачёв.

Все девять тульских спортсменов стали призерами соревнований.

Возрастная группа 8−9 лет:

1 место — Мартинес Иван (в.к. 33 кг, ДЮСШ «Триумф»);

1 место — Иванов Виктор (в.к. св. 42 кг, ДЮСШ «Триумф»).

Возрастная группа 10−11 лет:

1 место — Власкин Федор (в.к. 36 кг, ДЮСШ «Металлург»);

1 место — Седачев Геннадий (в.к. 39 кг, ТСВУ, ДЮСШ «Триумф»);

1 место — Чеканихин Игорь (в.к. 42 кг, ДЮСШ «Триумф»);

2 место — Кайтазов Руслан (в.к. 28 кг, ДЮСШ «Триумф»);

2 место — Губанов Вадим (в.к. 30 кг, ДЮСШ «Металлург»);

2 место — Дагаев Кирилл (в.к. 36 кг, ДЮСШ «Триумф»);

3 место — Асланов Ренат (в.к. 36 кг, ДЮСШ «Триумф»).

Решением судей соревнований специальным призом «За лучшую технику» был удостоен еще один тульский спортсмен — Игорь Чеканихин.

В общекомандном зачете из 16 участвующих команд сборная Тулы заняла 2 место.