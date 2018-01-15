Сотрудники Следственного комитета по Тульской области приняли присягу
В следственном управлении СКР по Тульской области состоялось торжественное собрание.
Следственный комитет Российской Федерации отмечает очередную годовщину со дня своего образования.
С 15 января 2011 года в соответствии с Указом
В следственном управлении СКР по Тульской области состоялось торжественное собрание.
И.о. руководителя следственного управления полковник юстиции Владимир Владимирович Усов обратился к сотрудникам управления с поздравительным словом.
– С петровских времен следственные органы зарекомендовали себя как ведущее звено в правоохранительной системе государства и внесли в историю яркие примеры самоотверженного труда и мужества своих сотрудников.
Сегодня в Следственном комитете работают люди, преданные Закону и без остатка отдающие свои силы на установление истины и восстановление справедливости. Следственная работа требует определенного самопожертвования, личного мужества, принципиальности и высокой ответственности за принимаемые решения, которые напрямую влияют на судьбы людей, — приводит слова Усова пресс-служба ведомства.
В ходе торжественного мероприятия молодые люди приняли присягу сотрудника Следственного комитета Российской Федерации.
Они поклялись свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, кто бы их ни совершил, добиваться высокой эффективности и беспристрастности предварительного расследования.
Кроме того, некоторые сотрудники получили первые и очередные специальные звания.