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Сотрудники Следственного комитета по Тульской области приняли присягу
Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

Сотрудники Следственного комитета по Тульской области приняли присягу

В следственном управлении СКР по Тульской области состоялось торжественное собрание.

Следственный комитет Российской Федерации отмечает очередную годовщину со дня своего образования.

С 15 января 2011 года в соответствии с Указом Президента РФ от 27 сентября 2010 года № 1182 «Вопросы Следственного комитета Российской Федерации» в системе государственных органов действует независимая федеральная следственная структура — Следственный комитет, подчиненный исключительно Президенту.

В следственном управлении СКР по Тульской области состоялось торжественное собрание.

И.о. руководителя следственного управления полковник юстиции Владимир Владимирович Усов обратился к сотрудникам управления с поздравительным словом.

– С петровских времен следственные органы зарекомендовали себя как ведущее звено в правоохранительной системе государства и внесли в историю яркие примеры самоотверженного труда и мужества своих сотрудников.

Сегодня в Следственном комитете работают люди, преданные Закону и без остатка отдающие свои силы на установление истины и восстановление справедливости. Следственная работа требует определенного самопожертвования, личного мужества, принципиальности и высокой ответственности за принимаемые решения, которые напрямую влияют на судьбы людей, — приводит слова Усова пресс-служба ведомства.

В ходе торжественного мероприятия молодые люди приняли присягу сотрудника Следственного комитета Российской Федерации.

Они поклялись свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, кто бы их ни совершил, добиваться высокой эффективности и беспристрастности предварительного расследования.

Кроме того, некоторые сотрудники получили первые и очередные специальные звания.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:37 +1
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