Погода в Туле 16 января: холодно и облачно, местами небольшой снег
Синоптики обещают умеренный юго-восточный ветер. Атмосферное давление нормальное.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается переменная облачность.
Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм). Ветер юго-восточный, умеренный – 3-8 метров в секунду.
Ночью довольно холодно – до 12 градусов мороза, днём – от -9 до -4. Атмосферное давление в норме – 755-760 мм рт. ст.
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