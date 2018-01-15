Погода в Туле 16 января: холодно и облачно, местами небольшой снег

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается переменная облачность.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм). Ветер юго-восточный, умеренный – 3-8 метров в секунду.

Ночью довольно холодно – до 12 градусов мороза, днём – от -9 до -4. Атмосферное давление в норме – 755-760 мм рт. ст.