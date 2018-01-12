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Тула готова к приему иностранных туристов! Но это не точно
Фото из архива Myslo.

Тула готова к приему иностранных туристов! Но это не точно

Вместе с футбольными баталиями летом 2018 года страну ждут толпы иностранных гостей. Не остался в стороне и наш регион, но все оказалось немного сложнее.

11 января в здании правительства Тульской области прошел брифинг, на котором председатель регионального комитета по развитию туризма Владимир Аллахвердов подвел итоги работы ведомства за 2017 год и рассказал о планах на ближайший год.

Одним из ключевых событий 2018 года Владимир Аллахвердов назвал предстоящий чемпионат мира по футболу.

– На него возлагает надежды вся страна в части развития туризма. К нам приедут миллионы иностранцев. И мы, безусловно, не будем стоять в стороне.

В 2018 году полиграфическую продукцию о Тульской области переведут на иностранные языки. Первой ласточкой в этом направлении стал видеоролик, презентующий наш регион как туристический маршрут. Он уже переведен на английский язык, а в ближайшем будущем его переведут на испанский и немецкий.

Также, по словам Владимира Аллахвердова, глобальным изменениям подвергся и городской портал для туристов Visittula.com.

– Мы будем продолжать продвижение в сети интернет, – сказал он. – Мы уже обновили наш портал Visittula.com, и он в данный момент также продолжает обновляться. Он становится более функциональным, более удобным для потребителя. Мы перевели его на международный формат, ушли от местных аббревиатур сайтов, потому что Visitlondon, Visitbarcelona, Visitmadrid, Visitmoscow – это стандарт, который принят в отрасли. Туристы знают, что сайты такого рода являются официальными и предоставляют наиболее полную картину о туризме региона, – подчеркнул Аллахвердов.

Многие планируют поездки заранее, а на ресурсе собрана полная информация об истории области, вариантах размещения, основных турмаршрутах и сувенирах, без которых из Тулы уехать просто невозможно. Переход на международный формат официального туристического портала включил в себя и англоязычную версию, что, безусловно, должно облегчить задачу иностранным гостям региона.

Преисполненная непреодолимой гордости за стремительное развитие родного края, я, корреспондент портала Myslo Юлия Гришина, поделилась ссылкой обновленного портала с другом, заядлым путешественником из Барселоны.

Но вместо восторженных отзывов в ответ получила лишь недоуменный смайлик. Увы и ах, но друг мой не понял практически ни слова, потому как на английский язык была переведена лишь шапка сайта:

К моему искреннему удивлению, часть названий гостиниц и ресторанов (на англоязычной версии туристического портала!) указана по-русски, правда с обнадеживающим «More Information».

Впрочем, как и названия всех населенных пунктов.

Как иностранцы смогут сориентироваться на главном туристическом портале Тульской области, не зная русского языка, остается только догадываться…

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:46 +8
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