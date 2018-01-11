В Тульской области проводится акция «Безопасный лёд»

Сотрудники инспекции по маломерным судам и представители Тульского ВОСВОД провели рейды по водоемам города Тулы.

10 января сотрудники ГИМС побывали на реке Воронке, Упе и прудах Центрального парка культуры и отдыха им. Белоусова.

Старший инспектор ГИМС Сергей Верхокамкин:

– Местами на Упе толщина льда составляет порядка 10 см, и хотя этот показатель соответствует нормам безопасного пребывания на замерзшем водоеме, по другим данным, местами ледостав достигает толщины 5-6 см, а это уже представляет опасность для человека, вышедшего на лед.

В ходе рейдов с рыбаками проводили беседы по правилам безопасного поведения на льду, в том числе о навыках оказания первой помощи пострадавшим. Чтобы материал усвоился лучше, всем раздавали памятки.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает: в период оттепели лед на водоемах становится рыхлее. Ходить по льду и тем более находиться на нем в это время очень опасно.

Следует помнить, что быстрее всего процесс таяния льда происходит у берегов.

В период оттепели, когда толщина льда составляет менее 10 см, категорически запрещается выходить на водоемы.

Не оставляйте без присмотра детей, не отпускайте их одних на водоемы! Научите своего ребенка правилам безопасного поведения на льду.