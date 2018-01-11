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Трехлетней Маше Азаровой нужна помощь в лечении лейкоза

Трехлетней Маше Азаровой нужна помощь в лечении лейкоза

В редакцию обратился отец девочки Евгений Азаров. Он обращается ко всем неравнодушным жителям Тульской области – помогите спасти его девочку!

Машенька заболела в июле 2017 года. Тогда девочка пожаловалась на боль в шее. Врачи в больнице сказали, что это вывих позвонка, и порекомендовали носить фиксатор шеи. Но через три дня малышка уже жаловалась на боль под мышками и в груди при плаче.


Евгений и Машенька Азаровы.

– В областной больнице дочку осмотрели три врача, — рассказывает отец Маши Евгений Азаров. — Ничего не обнаружили, прописали медокалм. А через несколько дней мы с женой заметили существенные изменения в ходьбе: дочь щадила себя в движениях, перестала бегать, быстро ходить, не могла садиться, вставать с сидячего положения… Продолжалось это около двух недель. Тульские врачи не могли ничего сказать, и мы решили поехать в Москву. Здесь поставить диагноз тоже смогли не сразу. Спасибо неврологу профессору Быковой! Благодаря ей мы сэкономили много времени. Она исключила миопатию и в срочном порядке направила в Морозовскую больницу, куда позвонила сама и попросила положить Машу на обследование, т. к. состояние было тяжелое и диагноз был неизвестен. После многочисленных обследований и анализов выяснилось, что позвоночник дочки почти рассыпался, нам объявили страшный диагноз — острый лейкоз. Началось лечение гормонами, химиотерапия… От нашей «химии» у Маши сильная аллергия, нужно лекарство из Германии. На его приобретение требуется 5000 евро.

Если у вас есть возможность помочь Маше Азаровой победить болезнь, деньги можно перечислить сюда:

Номер счета: 40817810607170008432
Получатель: Азарова Наталья Николаевна (мама Маши)
ИНН банка получателя: 7728168971
КПП банка получателя: 770801001
Корр. счет: 30101810200000000593
Банк: АО «Альфа-Банк», г. Москва
БИК: 044525593

Все подробности можно узнать у родителей девочки по телефонам: 8-961-261-51-57 (Евгений), 8-910-947-75-51 (Наталья).

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 15:59 +7
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