Три «Джонстона» пылесосят тульские улицы

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Современная техника позволяет подметать улицы при температуре до -5 градусов.

Сегодня, 10 января, на городских улицах работают три пылесоса Johnston, 39 комбинированных дорожных машин, тракторы, погрузчики, самосвалы. Всего задействовано более 50 единиц техники.

Современная техника позволяет осуществлять подметание улиц при температуре до -5 градусов, сообщает пресс-служба администрации города.