новости
новости
Регистрация
Три «Джонстона» пылесосят тульские улицы
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Три «Джонстона» пылесосят тульские улицы

Современная техника позволяет подметать улицы при температуре до -5 градусов.

Сегодня, 10 января, на городских улицах работают три пылесоса Johnston, 39 комбинированных дорожных машин, тракторы, погрузчики, самосвалы. Всего задействовано более 50 единиц техники.

Современная техника позволяет осуществлять подметание улиц при температуре до -5 градусов, сообщает пресс-служба администрации города.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:19 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пылесосуборка улиц

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле в ДТП попала машина вневедомственной охраны
В Туле в ДТП попала машина вневедомственной охраны
Тульский кубинец Луис Моренса покорил Первый канал
Тульский кубинец Луис Моренса покорил Первый канал
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.