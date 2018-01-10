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От купленной страховки туляки смогут отказаться в течение двух недель

От купленной страховки туляки смогут отказаться в течение двух недель

«Период охлаждения» по инициативе Банка России увеличен почти в три раза.

С 1 января «период охлаждения», в течение которого можно отказаться от купленной страховки и вернуть потраченные на неё средства, увеличен до 14 календарных дней.

Впервые «период охлаждения» был введен летом 2016 года и тогда составлял 5 рабочих дней. Он стал особой мерой защиты потребителей финансовых услуг, которые жаловались на страховые компании – при попытке оформить полис ОСАГО клиентам навязывали страхование жизни и здоровья.

Банк России обязал страховщиков включать в свои правила и договоры «период охлаждения», в течение которого гражданин вправе отказаться от навязанной услуги и вернуть деньги. По информации пресс-службы регулятора, после этого количество жалоб снизилось почти втрое.

Под действие «периода охлаждения» попадают самые популярные виды страхования: КАСКО, ОСАГО, добровольное медицинское страхование, страхование жизни, гражданская ответственность перед третьими лицами, страхование финансовых рисков.

Для отказа от страховки необходимо в течение двух недель со дня её оформления написать соответствующее заявление в страховую компанию, указав свои банковские реквизиты, прикрепив оригинал договора и квитанцию об оплате. В течение 10 дней страховщик обязан вернуть деньги.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:58 +2
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Тульская область

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