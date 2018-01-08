В Узловой сотрудники МЧС спасли человека на пожаре

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В результате происшествия в одной из комнат частного дома сгорел диван, и закоптились стены.

В 15.35 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании в деревянном доме, расположенном в Узловой, на улице Беклемищева.

На место происшествия были направлены два пожарных расчёта. С применением спасательных устройств дыхательных аппаратов сотрудники МЧС вывели из задымлённого помещения хозяина дома. Он не пострадал.

В результате происшествия в одной из комнат сгорел диван, образовался прогар в полу и закоптились стены. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.