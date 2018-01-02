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МРЭО ГИБДД начнут свою работу уже 3 января

МРЭО ГИБДД начнут свою работу уже 3 января

Госавтоинспекция сообщает, что регистрационно-экзаменационные подразделения будут работать по следующему графику.

3 января. 
  • отделение № 9 с 09.00 — 18.00 (Киреевск, ул. Дорожников, 5)
  • отделение № 11 с 09.00 — 18.00 (Суворов, ул. Строителей, 2)
4 января.
  • отделение № 3 с 09.00 — 18.00 (Тула, ул. Дзержинского, 15-г)
  • отделение № 6 с 09.00 — 18.00 (Алексин, ул. Кутузова, 7)
5 января.
  • отделение № 7 с 09.00 — 18.00 (Донской, ул. Заводская, 1-а)
  • отделение № 8 с 09.00 — 18.00 (Ефремов, Тульское шоссе, 139)
  • отделение № 12 с 09.00 — 18.00 (Щекино, ул. Лукашина, 18)
6 января.
  • отделение № 1 с 09.00 — 16.45 (192 км автодороги «Крым»)
  • отделение № 10 с 09.00 — 16.45 (Новомосковск, Узловской пр., 5)
8 января.
  • отделение № 3 с 09.00 — 18.00 (Тула, ул. Дзержинского, 15-г)
С 9 января все отделения МРЭО работают по обычному графику.
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