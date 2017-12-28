Вениамин Смехов стал голосом тульского музея станка
Музей откроется на базе творческого индустриального кластера «Октава».
Всеми любимый мушкетер Атос, актер театра на Таганке, режиссер, литератор, Вениамин Борисович Смехов стал голосом тульского музея станка.
Музей станка — это музей техники и человека, рассказывающий историю государства и мира через историю станкостроения. Мультимедийный музей популярным языком будет рассказывать об истории промышленности, развитии инженерной мысли и влиянии индустриализации на историю России и мира.
Помимо физических объектов-экспонатов в музее станка будут представлены виртуальные 3D-объекты, проекции, карты технологических изменений.
А историю станкостроения озвучит Вениамин Смехов.
Такой знакомый и мудрый голос рассказчика поможет посмотреть на блюминг или фрезерный станок как на настоящее технологическое чудо.
– В наше время слово «провинция» начинает носить только географический характер. Сама по себе Тула для меня город очень близкий и дорогой — я много раз здесь выступал. Дважды был в музее оружия, в музее пряника, и то, что сейчас там создается музей станка — это только плюс. Надо с детских лет приучать человека любить свою историю, отраженную в этих музеях. Это хорошо, что люди тянутся к истории страны и человечества. Музей станка рассказывает обо всем, что мы с вами видим, вбирает в себя истории войны и мира, — комментирует Вениамин Борисович.
Современные технологии позволят посетителям получить персонализированный опыт от посещения музея. Он станет образцом музея нового типа, основываясь на принципе постоянной актуализации контента с помощью научной работы, партнерских проектов, вовлечения зрителей, современных мультимедийных проектов и технологий. Один из авторов концепции музея станка — Алиса Прудникова, комиссар Уральской индустриальной биеннале. Над созданием музея работает международная команда из более 20 экспертов в областях культуры и искусства, урбанистики, городского планирования, промышленного дизайна и маркетинга, бизнеса.
Первыми резидентами кластера станут библиотека промышленного дизайна и архитектуры, коворкинг для технологических проектов, Высшая техническая школа, студия звукозаписи, зин-редакция, которая будет выпускать тематическую газету кластера «Октава», а также Музей станка, посвященный истории и эволюции промышленных изобретений и повествующий об их влиянии на развитие России и мира.
Кластер «Октава» — совместный проект Госкорпорации Ростех и частного инвестора Михаила Шелкова реализуется при активной поддержке руководства Тульской области. Кластер включает в себя Музей станка, Высшую Техническую Школу, комфортное городское пространство для досуга и отдыха. Размер инвестиций составит до 1 млрд руб.
ПАО «Октава» — основанный в 1927 году тульский завод является единственным в стране разработчиком и создателем электроакустического оборудования, как для гражданских целей, так и для оборонно-промышленного комплекса. В июне 2017 года тульский завод был передан в прямое управление Госкорпорации Ростех.