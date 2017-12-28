Вениамин Смехов стал голосом тульского музея станка

Всеми любимый мушкетер Атос, актер театра на Таганке, режиссер, литератор, Вениамин Борисович Смехов стал голосом тульского музея станка.

Музей станка — это музей техники и человека, рассказывающий историю государства и мира через историю станкостроения. Мультимедийный музей популярным языком будет рассказывать об истории промышленности, развитии инженерной мысли и влиянии индустриализации на историю России и мира.

Помимо физических объектов-экспонатов в музее станка будут представлены виртуальные 3D-объекты, проекции, карты технологических изменений.

А историю станкостроения озвучит Вениамин Смехов.

Такой знакомый и мудрый голос рассказчика поможет посмотреть на блюминг или фрезерный станок как на настоящее технологическое чудо.

– В наше время слово «провинция» начинает носить только географический характер. Сама по себе Тула для меня город очень близкий и дорогой — я много раз здесь выступал. Дважды был в музее оружия, в музее пряника, и то, что сейчас там создается музей станка — это только плюс. Надо с детских лет приучать человека любить свою историю, отраженную в этих музеях. Это хорошо, что люди тянутся к истории страны и человечества. Музей станка рассказывает обо всем, что мы с вами видим, вбирает в себя истории войны и мира, — комментирует Вениамин Борисович.

Современные технологии позволят посетителям получить персонализированный опыт от посещения музея. Он станет образцом музея нового типа, основываясь на принципе постоянной актуализации контента с помощью научной работы, партнерских проектов, вовлечения зрителей, современных мультимедийных проектов и технологий. Один из авторов концепции музея станка — Алиса Прудникова, комиссар Уральской индустриальной биеннале. Над созданием музея работает международная команда из более 20 экспертов в областях культуры и искусства, урбанистики, городского планирования, промышленного дизайна и маркетинга, бизнеса.

Справка о кластере «Октава»

Первыми резидентами кластера станут библиотека промышленного дизайна и архитектуры, коворкинг для технологических проектов, Высшая техническая школа, студия звукозаписи, зин-редакция, которая будет выпускать тематическую газету кластера «Октава», а также Музей станка, посвященный истории и эволюции промышленных изобретений и повествующий об их влиянии на развитие России и мира.

Кластер «Октава» — совместный проект Госкорпорации Ростех и частного инвестора Михаила Шелкова реализуется при активной поддержке руководства Тульской области. Кластер включает в себя Музей станка, Высшую Техническую Школу, комфортное городское пространство для досуга и отдыха. Размер инвестиций составит до 1 млрд руб.

Справка о ПАО «Октава»

ПАО «Октава» — основанный в 1927 году тульский завод является единственным в стране разработчиком и создателем электроакустического оборудования, как для гражданских целей, так и для оборонно-промышленного комплекса. В июне 2017 года тульский завод был передан в прямое управление Госкорпорации Ростех.