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В январе 2018 года туляки получат увеличенные пенсии

В январе 2018 года туляки получат увеличенные пенсии

Корректировке подлежат размеры страховых пенсий неработающих граждан.

Как сообщает Отделение Пенсионного фонда России по Тульской области, в 2018 году пенсии пересчитают не с 1 февраля, как раньше, а с 1 января. Стоимость пенсионного коэффициента с нового года составит 81,49 рубля. Коэффициент индексации фиксированной выплаты утверждён в размере 1,037.

Рассмотрим, как это будет выглядеть на конкретном примере. Допустим, гражданка А. является получателем страховой пенсии по старости. В декабре 2017 года она получила пенсию в сумме 10 003 рубля, за 127,304 пенсионных коэффициентов. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии – 4805 рублей. Общий размер страховой пенсии и фиксированной выплаты составлял 14808,66 рубля.

С 1 января размер страховой пенсии по старости будет пересчитан из учета новой стоимости пенсионного коэффициента 81,49 руб. и составит 10374 рубля. Размер фиксированной выплаты также будет пересчитан с учетом нового коэффициента индексации фиксированной выплаты 1,037 и составит 4982 рубля. Получается, что размер страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты составит 15356 рублей и увеличится по сравнению с декабрем на 548 рублей.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 18:30 −5
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