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Тульское управление по спорту возглавит Михаил Трунов
Фото федерации пауэрлифтинга Тульской области.

Тульское управление по спорту возглавит Михаил Трунов

Он успешно прошел конкурс, объявленный городской администрацией.

В Туле подвели итоги конкурса на замещение вакансии начальника вновь созданного управления по спорту и физкультуре городской администрации.

Ведомство возглавит Михаил Трунов. Он успешно прошёл конкурс и получил поддержку от городского совета по спорту.

Сейчас Михаил Трунов занимает должность директора спортивной школы «Юность» и возглавляет федерацию пауэрлифтинга Тульской области.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:53 0
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