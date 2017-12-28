Тульское управление по спорту возглавит Михаил Трунов

Фото федерации пауэрлифтинга Тульской области.

В Туле подвели итоги конкурса на замещение вакансии начальника вновь созданного управления по спорту и физкультуре городской администрации.

Ведомство возглавит Михаил Трунов. Он успешно прошёл конкурс и получил поддержку от городского совета по спорту.

Сейчас Михаил Трунов занимает должность директора спортивной школы «Юность» и возглавляет федерацию пауэрлифтинга Тульской области.