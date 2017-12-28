Фото федерации пауэрлифтинга Тульской области.
Тульское управление по спорту возглавит Михаил Трунов
Он успешно прошел конкурс, объявленный городской администрацией.
В Туле подвели итоги конкурса на замещение вакансии начальника вновь созданного управления по спорту и физкультуре городской администрации.
Ведомство возглавит Михаил Трунов. Он успешно прошёл конкурс и получил поддержку от городского совета по спорту.
Сейчас Михаил Трунов занимает должность директора спортивной школы «Юность» и возглавляет федерацию пауэрлифтинга Тульской области.
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