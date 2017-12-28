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На организацию президентских выборов в Тульской области потратят 135 млн рублей

На организацию президентских выборов в Тульской области потратят 135 млн рублей

Большая часть средств будет направлена на оплату труда членов избирательных комиссий.

Решением ЦИК России избирательной комиссии Тульской области на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации выделено 135384888 рублей.

Эту цифру озвучили на очередном заседании избирательной комиссии Тульской области. Более 87 млн рублей будет направлено на компенсацию и дополнительную оплату труда членов участковых избирательных комиссий.

Наибольшая часть средств будет распределена среди территориальных комиссий, в которых избирательных участков более 50. К ним относятся Новомосковская, Пролетарская, Алексинская, Ефремовская, Щекинская и Киреевская территориальные избирательные комиссии.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:13 −25
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