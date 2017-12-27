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Как тулякам не попасть в ловушку «черных» кредиторов

Как тулякам не попасть в ловушку «черных» кредиторов

Рассказываем, на что нужно обратить внимание.

Сегодня многие аферисты перебрались в интернет и обманывают свои жертвы, в основном, пользуясь невнимательностью граждан или их стремлением заработать легкие деньги.

Например, махинации «черных» кредиторов. Они организуют рассылку одобрений на кредит или звонят по телефону, рассчитывая, что хоть кто-то из адресатов действительно подавал подобную заявку. Откликнувшейся на предложение жертве предлагается заплатить комиссию за одобрение или рассмотрение заявки. При этом нужно сделать перевод через крупный банк.

Когда клиенты начинают жаловаться, что не получили кредит, некоторые аферисты предлагают им… заплатить за рассмотрение «заявки» еще раз.

Человек может и сам наткнуться на нелегальных кредиторов, когда ищет в интернете, где бы занять или куда под наибольший процент вложить деньги. В этом случае мошенники расставляют ловушку следующим образом: создают так называемый фишинговый веб-сайт, дизайном и фирменным стилем похожий на интернет-представительство известной финансовой компании. Человек без колебаний заполняет заявку на кредит, раскрывая данные своей банковской карты, а в конце онлайн-цепочки остается и без заемных, и без собственных денег.

Иногда финансовые организации, которые лишились лицензии, продолжают через интернет предлагать «заем до зарплаты». Такая деятельность также незаконна.

- Чтобы клиенту было проще опознать мошенников, Банк России применяет схему, разработанную вместе с Яндексом. В результатах поиска микрофинансовые организации обозначаются специальным знаком «Реестр ЦБ РФ», — рассказывает Дмитрий Новиков, управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Чтобы не попасть в неприятные ситуации, обязательно проверяйте лицензию финансовой организации, не верьте излишне щедрым обещаниям.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:53 +1
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