Фото из архива Myslo.

Сегодня в России отмечается День спасателя.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил спасателей с профессиональным праздником:

- Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС России по Тульской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша работа – одна из самых опасных, сложных и ответственных. Вы самоотверженно спасаете людей из огня, боретесь с пожарами и наводнениями, предотвращаете распространение стихии и ликвидируете ее последствия.

Везде и всюду вы демонстрируете высокий профессионализм, оперативность и слаженную работу. Неизменно проявляете мужество, силу духа и решимость.

Благодарю вас за верность долгу и большой вклад в обеспечение безопасности жителей Тульской области.

Желаю удачи и успехов в вашем благородном труде! Здоровья, счастья, добра вам и вашим близким в наступающем Новом году!