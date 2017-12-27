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Алексей Дюмин поздравил спасателей с профессиональным праздником
Фото из архива Myslo.

Алексей Дюмин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Сегодня в России отмечается День спасателя.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил спасателей с профессиональным праздником:

- Уважаемые  сотрудники и  ветераны  МЧС России по Тульской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша работа – одна из самых опасных, сложных и ответственных. Вы самоотверженно спасаете людей из огня, боретесь с пожарами и наводнениями, предотвращаете распространение стихии и ликвидируете ее последствия.

Везде и всюду вы демонстрируете высокий профессионализм, оперативность и слаженную работу. Неизменно проявляете мужество, силу духа и решимость.

Благодарю вас за верность долгу и большой вклад в обеспечение безопасности жителей Тульской области.

Желаю удачи и успехов в вашем благородном труде! Здоровья, счастья, добра вам и вашим близким в наступающем Новом году!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:25 +4
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