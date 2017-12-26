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В Туле на набережной построят музейно-выставочный комплекс

В Туле на набережной построят музейно-выставочный комплекс

Форма здания будет напоминать корабль.

В здании правительства Тульской области прошло заседание градостроительно-земельного совета. На нем было озвучено, что в Туле на набережной построят музейно-выставочный комплекс. Строить его будет ООО «Меркурий Комплект Сервис». Сроки строительства пока не назывались.

Музейно-выставочный комплекс расположится на месте «Лакмина» напротив автостанции. Форма здания будет напоминать корабль

Инвестор считает, что в свете развития набережной комплекс будет востребован.
Автор: Юлия Александрова, вчера, в 17:49 −10
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