Погода в Туле 27 декабря: мокрый снег, туман и потепление

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе будет облачно. Местами небольшие осадки – мокрый снег, дождь (по данным сайта Метеоинфо за сутки ожидается 1 мм).

Местами туман, возможно налипание мокрого снега, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, умеренный – до десяти метров в секунду.

Незначительное потепление – и днём и ночью температура будет держаться в диапазоне от -2 до +3 градусов. Атмосферное давление по-прежнему низкое – 735-740 мм рт. ст.