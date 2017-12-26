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Погода в Туле 27 декабря: мокрый снег, туман и потепление

Погода в Туле 27 декабря: мокрый снег, туман и потепление

Синоптики прогнозируют облачность и низкое атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе будет облачно. Местами небольшие осадки – мокрый снег, дождь (по данным сайта Метеоинфо за сутки ожидается 1 мм).

Местами туман, возможно налипание мокрого снега, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, умеренный – до десяти метров в секунду.

Незначительное потепление – и днём и ночью температура будет держаться в диапазоне от -2 до +3 градусов. Атмосферное давление по-прежнему низкое – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +3
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