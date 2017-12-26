В Венёве мать и двое детей отравились газом из-за недосмотра коммунальщиков

Выяснилось, что одна из жительниц обращалась в управляющую компанию с заявлением о прочистке вентиляционной системы ещё в сентябре. Сотрудники МУП «Управляющая организация муниципального образования Веневский район» планировали провести работы в ноябре, однако этого не произошло.

В результате 1 декабря женщина и двое детей отравились угарным газом. Сейчас их здоровью ничего не угрожает. Также оказалось, что управляющая компания не заключила договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, грубо нарушив жилищное законодательство.

По результатам проверки в адрес руководителя МУП «Управляющая организация муниципального образования Веневский район» прокуратурой внесено представление.