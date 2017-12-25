Завод в Тульской области остался без электричества

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Подачу энергоресурса на предприятии в Северо-Задонске приостановили за долги.

Северо-Задонский экспериментальный завод задолжал АО «ТНС энерго Тула» почти 1,5 млн рублей. В связи с образовавшейся задолженностью ресурсники ограничили подачу электроэнергии на предприятие. Причиной столь жестких мер послужило грубое нарушение и невыполнение договорных обязательств по оплате потребленного электричества. ООО «Северо-Задонский экспериментальный завод» производит горно-шахтное оборудование для угольной промышленности, которое поставляется в том числе и за рубеж. Предприятие обеспечивает рабочими местами 170 человек.

После отключения линии промышленный комплекс был остановлен.

Руководство предприятия было заранее уведомлено о предстоящем отключении. Режим ограничения электроэнергии на заводе будет снят только после полного погашения долга.

АО «ТНС энерго Тула» напоминает, что от своевременной оплаты электроэнергии зависит стабильная работа как предприятий и организаций, так и в целом энергетического комплекса Тульской области.