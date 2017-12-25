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В Новогоднюю ночь транспорт в Туле будет ходить по измененным маршрутам
Фото Алексея пирязева

В Новогоднюю ночь транспорт в Туле будет ходить по измененным маршрутам

Стоимость проезда меняться не будет.

В новогоднюю ночь движение общественного транспорта будет осуществляться по следующей схеме:

Трамваи

3

ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Мосина – ул. Демидовская плотина – ул. Плеханова - Щегловская Засека

2

22:10-

04:11

9

ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Демидовская плотина -ул. Мосина - ул. Советская – Чулковский мост - ул. Пролетарская –ул. Епифанская – ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов

2

22:19-

04:13

12

пос. Менделеевский - проспект Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - Пролетарский мост - ул. Пролетарская - ул. Демидовская плотина - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля - ул. Михеева - ул. Тимирязева - ул. Агеева - ул. Н. Руднева - ул. Станиславского - проспект Ленина - пос. Менделеевский

2

21:58-

03:59

14

Одоевское шоссе – ул. Тихмянова – ул. Воздухофлотская – Павшинский путепровод – ул. Коминтерна – ул. Демидовская плотина – ул. Пролетарская – Чулковский мост - ул. Советская – ул. Коминтерна – Павшинский путепровод – ул. Воздухофлотская – ул. Тихмянова – Одоевское шоссе

2

22:03-

03:59

Троллейбусы

1

М.Гончары – ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - проспект Ленина – ст. Южная (и обратно)

2

22:05-

04:12

2

ул. Курковая - ул. Луначарского - ул. Октябрьская - ул. Советская –пр-т. Ленина – ул. Первомайская – ул. Дм. Ульянова – пл.им.50-й Армии – ул. Болдина – ул. Макаренко – ул.9 Мая - пр. Ленина - ст. Южная (и обратно)

2

21:56-

04:19

6

Московский в-л - ул. Путейская – Красноармейский проспект - ул. Советская – ул. Октябрьская – Московское шоссе - пос. Горелки (и обратно)

2

22:22–

04:00

10

Московский в-л – ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Советская – Пролетарский мост - ул. Пролетарская - ул. Ложевая – ул. Металлургов – ул. Гастелло – ул. Кутузова - ул. Вильямса (и обратно)

1

22:11–

04:10

Также в новогоднюю ночь перевозить пассажиров будет коммерческий транспорт:

  • № 30, интервал 25 минут;
  • № 33, интервал 20 минут;
  • № 34, интервал 20 минут;
  • № 61, интервал 25 минут;
  • № 51, интервал 20 минут.
Сюжет: Новый год - 2018
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Автор: Юлия Гришина, вчера, в 17:23 +2
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