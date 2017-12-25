В Новогоднюю ночь транспорт в Туле будет ходить по измененным маршрутам
Стоимость проезда меняться не будет.
В новогоднюю ночь движение общественного транспорта будет осуществляться по следующей схеме:
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Трамваи
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3
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ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Мосина – ул. Демидовская плотина – ул. Плеханова - Щегловская Засека
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2
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22:10-
04:11
|
9
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ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Демидовская плотина -ул. Мосина - ул. Советская – Чулковский мост - ул. Пролетарская –ул. Епифанская – ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов
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2
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22:19-
04:13
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12
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пос. Менделеевский - проспект Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - Пролетарский мост - ул. Пролетарская - ул. Демидовская плотина - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля - ул. Михеева - ул. Тимирязева - ул. Агеева - ул. Н. Руднева - ул. Станиславского - проспект Ленина - пос. Менделеевский
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2
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21:58-
03:59
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14
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Одоевское шоссе – ул. Тихмянова – ул. Воздухофлотская – Павшинский путепровод – ул. Коминтерна – ул. Демидовская плотина – ул. Пролетарская – Чулковский мост - ул. Советская – ул. Коминтерна – Павшинский путепровод – ул. Воздухофлотская – ул. Тихмянова – Одоевское шоссе
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2
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22:03-
03:59
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Троллейбусы
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1
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М.Гончары – ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - проспект Ленина – ст. Южная (и обратно)
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2
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22:05-
04:12
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2
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ул. Курковая - ул. Луначарского - ул. Октябрьская - ул. Советская –пр-т. Ленина – ул. Первомайская – ул. Дм. Ульянова – пл.им.50-й Армии – ул. Болдина – ул. Макаренко – ул.9 Мая - пр. Ленина - ст. Южная (и обратно)
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2
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21:56-
04:19
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6
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Московский в-л - ул. Путейская – Красноармейский проспект - ул. Советская – ул. Октябрьская – Московское шоссе - пос. Горелки (и обратно)
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2
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22:22–
04:00
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10
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Московский в-л – ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Советская – Пролетарский мост - ул. Пролетарская - ул. Ложевая – ул. Металлургов – ул. Гастелло – ул. Кутузова - ул. Вильямса (и обратно)
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1
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22:11–
04:10
Также в новогоднюю ночь перевозить пассажиров будет коммерческий транспорт:
- № 30, интервал 25 минут;
- № 33, интервал 20 минут;
- № 34, интервал 20 минут;
- № 61, интервал 25 минут;
- № 51, интервал 20 минут.