В Новогоднюю ночь транспорт в Туле будет ходить по измененным маршрутам

Фото Алексея пирязева

Стоимость проезда меняться не будет.

В новогоднюю ночь движение общественного транспорта будет осуществляться по следующей схеме:

Трамваи 3 ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Мосина – ул. Демидовская плотина – ул. Плеханова - Щегловская Засека 2 22:10- 04:11 9 ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Демидовская плотина -ул. Мосина - ул. Советская – Чулковский мост - ул. Пролетарская –ул. Епифанская – ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов 2 22:19- 04:13 12 пос. Менделеевский - проспект Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - Пролетарский мост - ул. Пролетарская - ул. Демидовская плотина - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля - ул. Михеева - ул. Тимирязева - ул. Агеева - ул. Н. Руднева - ул. Станиславского - проспект Ленина - пос. Менделеевский 2 21:58- 03:59 14 Одоевское шоссе – ул. Тихмянова – ул. Воздухофлотская – Павшинский путепровод – ул. Коминтерна – ул. Демидовская плотина – ул. Пролетарская – Чулковский мост - ул. Советская – ул. Коминтерна – Павшинский путепровод – ул. Воздухофлотская – ул. Тихмянова – Одоевское шоссе 2 22:03- 03:59 Троллейбусы 1 М.Гончары – ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - проспект Ленина – ст. Южная (и обратно) 2 22:05- 04:12 2 ул. Курковая - ул. Луначарского - ул. Октябрьская - ул. Советская –пр-т. Ленина – ул. Первомайская – ул. Дм. Ульянова – пл.им.50-й Армии – ул. Болдина – ул. Макаренко – ул.9 Мая - пр. Ленина - ст. Южная (и обратно) 2 21:56- 04:19 6 Московский в-л - ул. Путейская – Красноармейский проспект - ул. Советская – ул. Октябрьская – Московское шоссе - пос. Горелки (и обратно) 2 22:22– 04:00 10 Московский в-л – ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Советская – Пролетарский мост - ул. Пролетарская - ул. Ложевая – ул. Металлургов – ул. Гастелло – ул. Кутузова - ул. Вильямса (и обратно) 1 22:11– 04:10

Также в новогоднюю ночь перевозить пассажиров будет коммерческий транспорт: