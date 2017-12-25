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В 2017 году в развитие тульской промышленности инвестировано 1,7 млрд рублей
Фото Алексея Пирязева

В 2017 году в развитие тульской промышленности инвестировано 1,7 млрд рублей

По объему привлекаемых средств регион оказался на четвертом месте в стране.

Общий объем привлекаемых средств в Тульскую область по линии федерального Фонда развития промышленности России составил 1,7 млрд рублей.

Финансовую поддержку получили АО «Полема», ООО «Арнест МеталлПак», АО «НАК «Азот», ООО «Металлопрокатный завод» и ПАО «Октава».

А 13 ноября 2017 года было подписано второе соглашение с Фондом, по которому тульские предприятия смогут получать займы под 1% годовых по проектам выпуска комплектующих изделий.

В Фонде уже одобрена заявка ЗАО «ПО «Тулаэлектропривод» на финансовую поддержку в размере 100 млн рублей.

Фонд развития промышленности Тульской области стал первой региональной структурой в стране, привлекшей финансирование по новой программе.

По объему привлекаемых средств в развитие промышленности Тульская область по итогам 2017 года занимает четвертое место в стране, уступая только Санкт-Петербургу, Московской и Нижегородской областям.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:55 0
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