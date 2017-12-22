В Туле на ул. Приупской откроется детский сад

25 декабря в Туле на ул. Приупской, 3-а откроется структурное подразделение ЦО №24 (детский сад №132) после капитального ремонта. Садик рассчитан на 90 мест, в том числе из них 50 мест – для детей от 0 до трех лет.

Напомним, что долгое время помещения детского сада использовались не по профилю. По поручению главы администрации города Евгения Авилова детский сад вернули в систему образования.