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В Туле на ул. Приупской откроется детский сад

В Туле на ул. Приупской откроется детский сад

Он рассчитан на 90 мест.

25 декабря в Туле на ул. Приупской, 3-а откроется структурное подразделение ЦО №24 (детский сад №132) после капитального ремонта. Садик рассчитан на 90 мест, в том числе из них 50 мест – для детей от 0 до трех лет.
 
Напомним, что долгое время помещения детского сада использовались не по профилю. По поручению главы администрации города Евгения Авилова детский сад вернули в систему образования. 
Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 16:10 +3
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